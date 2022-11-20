Товар в корзине. Перейти
Опора Даммам - фото 1Опора Даммам - фото 2Опора Даммам - фото 3Опора Даммам - фото 4Опора Даммам - фото 5Опора Даммам - фото 6Опора Даммам - фото 7Опора Даммам - фото 8Опора Даммам - фото 9Опора Даммам - фото 10

Опора Даммам

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Лейквуд
Опора Лейквуд
Следующий Опора Трейси
Опора Лейквуд

Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для дивана
Назначение: для кровати
Высота, мм: 40
Максимальный диаметр, мм: 90
ДxШxВ: 90x90x40 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Ширина90 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,21 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
8

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
17

Опора Нантер 2

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Опора Безье

Опора МонреальНастоящее фото товара Опора Монреаль, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
7

Опора Монреаль

Опора бэйНастоящее фото товара Опора бэй, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
8

Опора бэй

Опора BarueНастоящее фото товара Опора Barue, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
8

Опора Barue

Опора ЛейквудНастоящее фото товара Опора Лейквуд, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
11

Опора Лейквуд

Другие товары из разделаопоры для столов
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
4

Опора Нивель

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Опора AlagoНастоящее фото товара Опора Alago, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
2

Опора Alago