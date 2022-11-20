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Опора для стола, D60
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2 590 ₽
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Опора для стола, D60
5
2590 ₽
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Основные характеристики
Высота
700-720 мм
Материал подстолья
сталь
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