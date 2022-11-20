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          Фотография Опора для стола Дизайн О от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Опора для стола Дизайн О

          4.3
          Оптовая цена
          от 5 990 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Опора для стола Дизайн О

          4.3
          5990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота710 мм
          • Длина60 мм
          • Ширина6 мм
          • Вес10 кг
          • Материал подстольядерево

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