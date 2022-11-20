Фотография Опора для стола квадратная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Опора для стола квадратная

4.6
Оптовая цена от 10 комплектов6 390 ₽
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Опора для стола квадратная
Опора для стола квадратная
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Опора для стола квадратная

4.6
6390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700-720 мм
  • Материал подстольясталь

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