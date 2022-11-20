Характеристики товара
Описание
Материал: сталь покрытая порошковой краской
Длина: 55 см
Ширина: 10 см
Вес: 3.7 кг
Цена зависит от размеров профильной трубы
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Длина550 мм
- Вес3,5 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Материал: сталь покрытая порошковой краской
Длина: 55 см
Ширина: 10 см
Вес: 3.7 кг
Цена зависит от размеров профильной трубы
|Размеры профильной трубымм
|Высотамм
|Цена₽
|40x40
|610
|3190
|60x30
|850
|3290
|80x40
|1100
|3890
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