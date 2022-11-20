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Опора для стола П-образное - фото 1Опора для стола П-образное - фото 2

Опора для стола П-образное

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: сталь покрытая порошковой краской

Длина: 55 см

Ширина: 10 см

Вес: 3.7 кг

Цена зависит от размеров профильной трубы

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Основные характеристики

  • Ширина100 мм
  • Длина550 мм
  • Вес3,5 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Варианты размеров

Размеры профильной трубымм Высотамм Цена
40x40 610 3190
60x30 850 3290
80x40 1100 3890

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