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Опора Джела

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для дивана
Назначение: для кровати
Назначение: для кресла
Назначение: для кушетки
Назначение: для тумбы
Высота, мм: 180
Диаметр верха, мм: 50
Диаметр низа, мм: 30
ДxШxВ: 50x30x180 мм
Вес: 310 г

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Основные характеристики

  • Длина50 мм
  • Ширина30 мм
  • Высота180 мм
  • Вес0,310 кг
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