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Опора Ede

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Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для дивана
Назначение: для кровати
Высота, мм: 40
Размер верхнего сечения, мм: 60х60
Размер нижнего сечения, мм: 50х50
ДxШxВ: 60x60x40 мм
Вес: 90 г

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Основные характеристики

  • Длина60 мм
  • Ширина60 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,09 кг
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