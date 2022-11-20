Товар в корзине. Перейти
Опора Гола - фото 1Опора Гола - фото 2Опора Гола - фото 3Опора Гола - фото 4Опора Гола - фото 5Опора Гола - фото 6Опора Гола - фото 7Опора Гола - фото 8Опора Гола - фото 9

Опора Гола

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Химат
Опора Химат
Следующий Опора Касон
Опора Химат

Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для дивана
Назначение: для кровати
Высота, мм: 70
Диаметр верха, мм: 50
Диаметр низа, мм: 30
ДxШxВ: 50x50x70 мм
Вес: 110 г

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина50 мм
  • Ширина50 мм
  • Высота70 мм
  • Вес0,11 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
17

Опора Нантер 2

Опора ШиразНастоящее фото товара Опора Шираз, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
5

Опора Шираз

Опора GalesНастоящее фото товара Опора Gales, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
9

Опора Gales

Опора lesongНастоящее фото товара Опора lesong, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Опора lesong

Опора СентНастоящее фото товара Опора Сент, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
8

Опора Сент

Опора БуэнаНастоящее фото товара Опора Буэна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
11

Опора Буэна

Опора УэстНастоящее фото товара Опора Уэст, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
5

Опора Уэст

Другие товары из разделаопоры для столов
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
4

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
8

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Опора Безье

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Опора AlagoНастоящее фото товара Опора Alago, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
2

Опора Alago