Товар в корзине. Перейти
Опора Gorak - фото 1Опора Gorak - фото 2Опора Gorak - фото 3Опора Gorak - фото 4Опора Gorak - фото 5Опора Gorak - фото 6Опора Gorak - фото 7Опора Gorak - фото 8Опора Gorak - фото 9Опора Gorak - фото 10

Опора Gorak

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Аркади
Опора Аркади
Следующий Опора pality
Опора Аркади

Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для дивана
Высота, мм: 70
Размер верхнего сечения, мм: 60х60
Размер нижнего сечения, мм: 40х40
ДxШxВ: 60x60x70 мм
Вес: 160 г

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина60 мм
  • Ширина60 мм
  • Высота70 мм
  • Вес0,16 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Опора Безье

Опора AlagoНастоящее фото товара Опора Alago, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
2

Опора Alago

Опора inhasНастоящее фото товара Опора inhas, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
7

Опора inhas

Опора BarueНастоящее фото товара Опора Barue, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
8

Опора Barue

Опора rueriНастоящее фото товара Опора rueri, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
14

Опора rueri

Опора EdeНастоящее фото товара Опора Ede, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
5

Опора Ede

Опора ЛейквудНастоящее фото товара Опора Лейквуд, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
11

Опора Лейквуд

Другие товары из разделаопоры для столов
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
4

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
8

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
17

Опора Нантер 2

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Опора ЛуисНастоящее фото товара Опора Луис, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
13

Опора Луис