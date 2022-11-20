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Опора Кедири

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Вес0.42 кг
  • Материал подстольябук

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