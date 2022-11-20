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Опора Кэрнс - фото 1

Опора Кэрнс

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

Максимальное сечение, мм: 55х35
Размер нижнего сечения, мм: 15х35
Высота шипа, мм: 80
Размер шипа, мм: 35х35

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина35 мм
  • Длина55 мм
  • Вес4,8 кг
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