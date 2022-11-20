Характеристики товара
Описание
1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
6) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
8) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для банкетки
Назначение: для тумбы
Высота, мм: 30
Габаритная глубина, мм: 60
Габаритная ширина, мм: 60
Ширина профиля, мм: 30
ДxШxВ: 60x60x30 мм
Вес: 100 г
Основные характеристики
- Длина60 мм
- Ширина60 мм
- Высота30 мм
- Вес0,1 кг