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Опора Монреаль

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

6) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

8) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для кресла
Назначение: для стула
Высота, мм: 350
Высота общая, мм: 420
Размер верхнего сечения, мм: 40х30
Размер нижнего сечения, мм: 30х30
Высота шипа, мм: 70
ДxШxВ: 40x30x420 мм
Вес: 310 г

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Основные характеристики

  • Длина40 мм
  • Ширина30 мм
  • Высота420 мм
  • Вес0,31 кг
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