Товар в корзине. Перейти
Опора Набеул - фото 1Опора Набеул - фото 2Опора Набеул - фото 3Опора Набеул - фото 4Опора Набеул - фото 5Опора Набеул - фото 6Опора Набеул - фото 7Опора Набеул - фото 8Опора Набеул - фото 9Опора Набеул - фото 10

Опора Набеул

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Кингстон
Опора Кингстон
Следующий Опора Рене
Опора Кингстон

Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия..

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для кровати
Назначение: для кушетки
Назначение: для тумбы
Высота, мм: 160
Размер верхнего сечения, мм: 50х50
Размер нижнего сечения, мм: 35х35
ДxШxВ: 50x50x160 мм
Вес: 250 г

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина50 мм
  • Ширина50 мм
  • Высота160 мм
  • Вес0,25 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
8

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
17

Опора Нантер 2

Опора rueriНастоящее фото товара Опора rueri, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
14

Опора rueri

Опора ТауншипНастоящее фото товара Опора Тауншип, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
6

Опора Тауншип

Опора ТрейсиНастоящее фото товара Опора Трейси, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Опора Трейси

Опора GorakНастоящее фото товара Опора Gorak, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
13

Опора Gorak

Опора MuniНастоящее фото товара Опора Muni, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
10

Опора Muni

Другие товары из разделаопоры для столов
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
4

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Опора Безье

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Опора AlagoНастоящее фото товара Опора Alago, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
2

Опора Alago