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Опора Нантер - фото 1

Опора Нантер

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

1) Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом.
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, Цвет фаланца - матовый Черный, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина60 мм
  • Длина60 мм
  • Вес1.9 кг

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