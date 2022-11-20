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Опора pality

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для дивана
Назначение: для кровати
Высота, мм: 80
Размер верхнего сечения, мм: 70х70
Размер нижнего сечения, мм: 45х45
ДxШxВ: 70x70x80 мм
Вес: 250 г

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Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота80 мм
  • Вес0,25 кг
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