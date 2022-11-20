Товар в корзине. Перейти
Опора подиумная Глостер - фото 1Опора подиумная Глостер - фото 2

Опора подиумная Глостер

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора подиумная Слау
Опора подиумная Слау
Следующий Опора Баркинг
Опора подиумная Слау

Характеристики товара

Описание

1) Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом.
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Максимальная нормально-распределенная нагрузка на каркас- 120кг. Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;

Базовое исполнение: древесина -Бук, поставка в собранном виде, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстий, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

Цена указана за базовое исполнение.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Ширина380 мм
  • Длина1130 мм
  • Вес5 кг
С этим товаром покупают
Опора МанисаНастоящее фото товара Опора Маниса, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
5

Опора Маниса

Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
11

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
6

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
5

Опора Нантер 2

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
10

Опора Безье

Опора ГюмриНастоящее фото товара Опора Гюмри, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
15

Опора Гюмри

Опора НовиНастоящее фото товара Опора Нови, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
13

Опора Нови

Опора ОбраНастоящее фото товара Опора Обра, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
5

Опора Обра

Опора ТриестНастоящее фото товара Опора Триест, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
12

Опора Триест

Ножка с декором из металла 149Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 149, произведённого компанией ChiedoCover
от2 570
Оптовая цена
11

Ножка с декором из металла 149

Другие товары из разделаопоры для шкафов
Настоящее фото товара Опора Ликази, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
7

Опора Ликази

Настоящее фото товара Опора Кукута, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
6

Опора Кукута

Опора КабиндаНастоящее фото товара Опора Кабинда, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
11

Опора Кабинда

Опора КориямаНастоящее фото товара Опора Корияма, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
11

Опора Корияма

Настоящее фото товара Опора Ханфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
9

Опора Ханфорд

Настоящее фото товара Опора Портмор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
14

Опора Портмор

Опора БременНастоящее фото товара Опора Бремен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
6

Опора Бремен