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Опора подиумная Престон - фото 1Опора подиумная Престон - фото 2

Опора подиумная Престон

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

1) Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом.
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Максимальная нормально-распределенная нагрузка на каркас- 120кг. Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
6) В базовую поставку металлические колпачки не входят.

Базовое исполнение: древесина -Бук, поставка в собранном виде, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстий, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

Цена указана за базовое исполнение.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина1300 мм
  • Вес5 кг
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