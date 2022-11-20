Характеристики товара
Описание
1) Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом.
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Максимальная нормально-распределенная нагрузка на каркас- 120кг. Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
Базовое исполнение: древесина -Бук, поставка в собранном виде, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстий, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.
Цена указана за базовое исполнение.
Основные характеристики
- Высота280 мм
- Ширина350 мм
- Длина500 мм
- Вес5 кг