Товар в корзине. Перейти
Опора подиумная Слау - фото 1Опора подиумная Слау - фото 2

Опора подиумная Слау

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора подиумная Престон
Опора подиумная Престон
Следующий Опора подиумная Глостер
Опора подиумная Престон

Характеристики товара

Описание

1) Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом.
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Максимальная нормально-распределенная нагрузка на каркас- 120кг. Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;

Базовое исполнение: древесина -Бук, поставка в собранном виде, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстий, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

Цена указана за базовое исполнение.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина500 мм
  • Вес5 кг

Похожие товары

Опора подиумная ГлостерНастоящее фото товара Опора подиумная Глостер, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
14

Опора подиумная Глостер

С этим товаром покупают
Опора Нойс 390Настоящее фото товара Опора Нойс 390, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
6

Опора Нойс 390

Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
11

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
6

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
5

Опора Нантер 2

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
10

Опора Безье

Настоящее фото товара Опора Ликази, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
7

Опора Ликази

Настоящее фото товара Опора Ханфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
9

Опора Ханфорд

Ножка с декором из металла 149Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 149, произведённого компанией ChiedoCover
от2 570
Оптовая цена
11

Ножка с декором из металла 149

Мебельная ножка 127Настоящее фото товара Мебельная ножка 127, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Мебельная ножка 127

Ножка с декором из металла 148Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 148, произведённого компанией ChiedoCover
от2 270
Оптовая цена
12

Ножка с декором из металла 148

Другие товары из разделаопоры для шкафов
Настоящее фото товара Опора Баркинг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
9

Опора Баркинг

Настоящее фото товара Опора Кукута, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
6

Опора Кукута

Опора КабиндаНастоящее фото товара Опора Кабинда, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
11

Опора Кабинда

Опора ГюмриНастоящее фото товара Опора Гюмри, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
15

Опора Гюмри

Опора КориямаНастоящее фото товара Опора Корияма, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
11

Опора Корияма

Опора НовиНастоящее фото товара Опора Нови, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
13

Опора Нови