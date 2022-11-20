Характеристики товара
Описание
- Продукция изготавливается под заказ.
- Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
- Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
- Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина75 мм
- Длина75 мм
- Вес1.05 кг
- Материал подстольябук