Товар в корзине. Перейти
Опора Принс - фото 1Опора Принс - фото 2Опора Принс - фото 3Опора Принс - фото 4Опора Принс - фото 5Опора Принс - фото 6Опора Принс - фото 7Опора Принс - фото 8Опора Принс - фото 9Опора Принс - фото 10Опора Принс - фото 11

Опора Принс

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Бельо
Опора Бельо
Следующий Опора Джордж
Опора Бельо

Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для кровати
Назначение: для тумбы
Назначение: для кресла
Высота, мм: 220
Размер верхнего сечения, мм: 53х35
Размер нижнего сечения, мм: 33х35
ДxШxВ: 53x35x220 мм
Вес: 270

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина53 мм
  • Ширина35 мм
  • Высота220 мм
  • Вес0,27 кг
С этим товаром покупают
Опора AlagoНастоящее фото товара Опора Alago, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
2

Опора Alago

Опора SkanesНастоящее фото товара Опора Skanes, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
14

Опора Skanes

Опора MonasНастоящее фото товара Опора Monas, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
3

Опора Monas

Опора OurinНастоящее фото товара Опора Ourin, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
11

Опора Ourin

Опора ЛонгНастоящее фото товара Опора Лонг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
10

Опора Лонг

Опора ШиразНастоящее фото товара Опора Шираз, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
5

Опора Шираз

Опора АркадиНастоящее фото товара Опора Аркади, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
9

Опора Аркади

Другие товары из разделаопоры для столов
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
4

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
8

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
17

Опора Нантер 2

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Опора Безье

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Опора inhasНастоящее фото товара Опора inhas, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
7

Опора inhas