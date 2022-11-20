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Опора Рене

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия..

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для кровати
Назначение: для кушетки
Назначение: для тумбы
Высота, мм: 180
Размер верхнего сечения, мм: 50х50
Размер нижнего сечения, мм: 35х35
ДxШxВ: 50x50x180 мм
Вес: 280 г

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Основные характеристики

  • Длина50 мм
  • Ширина50 мм
  • Высота180 мм
  • Вес0,28 кг
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