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Опора Сноу

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

1) Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом.
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Фирменный фланец выполнен из стали толщиной 3-4мм. Опора отправляется в собранной, неразьемной форме. Крепление готовой опоры к основе осуществляется саморезами или шпильками М6;

Базовое исполнение: древесина - Бук, Цвет фаланца - матовый Черный, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон..

Цена указана за базовое исполнение.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина45 мм
  • Длина70 мм
  • Вес2 кг
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