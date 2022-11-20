Характеристики товара
Описание
1) Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом.
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Фирменный фланец выполнен из стали толщиной 3-4мм. Опора отправляется в собранной, неразьемной форме. Крепление готовой опоры к основе осуществляется саморезами или шпильками М6;
Базовое исполнение: древесина - Бук, Цвет фаланца - матовый Черный, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон..
Цена указана за базовое исполнение.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина45 мм
- Длина70 мм
- Вес2 кг