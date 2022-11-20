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Опора Tantou с фланцем

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

6) Максимальная нормально-распределенная нагрузка на 1 опору - до 30кг.;

Базовое исполнение: древесина - Бук, шпилька М8 с установкой, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для тумбы
Высота, мм: 155
Диаметр верха, мм: 47
Диаметр низа, мм: 30
Габаритный размер фланца, мм: 55х70х1,5
ДxШxВ: 47x47x155 мм
Вес: 300 г

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Основные характеристики

  • Длина47 мм
  • Ширина47 мм
  • Высота155 мм
  • Вес0,30 кг
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