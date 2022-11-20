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Опора Тауншип

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для дивана
Высота, мм: 25
Максимальный диаметр, мм: 90
ДxШxВ: 90x90x25 мм
Вес: 130 г

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Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Ширина90 мм
  • Высота25 мм
  • Вес0,13 кг
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