Характеристики товара
Описание
- Продукция изготавливается под заказ.
- Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
- Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
- Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
- Фирменный фланец выполнен из стали толщиной 3-4мм. Опора отправляется в собранной, неразьемной форме. Крепление готовой опоры к основе осуществляется саморезами или шпильками М6;
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Ширина45 мм
- Длина45 мм
- Материал подстольябук