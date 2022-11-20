Товар в корзине. Перейти
Опора Trani - фото 1Опора Trani - фото 2Опора Trani - фото 3Опора Trani - фото 4Опора Trani - фото 5Опора Trani - фото 6Опора Trani - фото 7Опора Trani - фото 8Опора Trani - фото 9

Опора Trani

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Джордж
Опора Джордж
Следующий Опора Yudo
Опора Джордж

Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для тумбы
Назначение: для кресла
Высота, мм: 120
Размер верхнего сечения, мм: 53х43
Размер нижнего сечения, мм: 30х30
ДxШxВ: 53x43x120 мм
Вес: 170 г

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина43 мм
  • Ширина53 мм
  • Высота120 мм
  • Вес0,17 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
8

Опора Нантер

Опора МонреальНастоящее фото товара Опора Монреаль, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
7

Опора Монреаль

Опора БруклинНастоящее фото товара Опора Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
8

Опора Бруклин

Опора EdeНастоящее фото товара Опора Ede, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
5

Опора Ede

Опора SkanesНастоящее фото товара Опора Skanes, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
14

Опора Skanes

Опора GorakНастоящее фото товара Опора Gorak, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
13

Опора Gorak

Опора РенеНастоящее фото товара Опора Рене, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
14

Опора Рене

Другие товары из разделаопоры для столов
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
4

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
17

Опора Нантер 2

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Опора Безье

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Опора AlagoНастоящее фото товара Опора Alago, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
2

Опора Alago