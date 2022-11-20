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Опора Ван - фото 1

Опора Ван

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Характеристики товара

Описание

1) Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом.
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Ширина75 мм
  • Длина75 мм
  • Вес1.3 кг

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