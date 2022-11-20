Товар в корзине. Перейти
Опора вентура - фото 1Опора вентура - фото 2Опора вентура - фото 3Опора вентура - фото 4Опора вентура - фото 5Опора вентура - фото 6Опора вентура - фото 7Опора вентура - фото 8Опора вентура - фото 9Опора вентура - фото 10Опора вентура - фото 11

Опора вентура

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Ричмонд
Опора Ричмонд
Следующий Опора Буэна
Опора Ричмонд

Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для дивана
Назначение: для кровати
Высота, мм: 150
Диаметр верха, мм: 46
Диаметр низа, мм: 35
ДxШxВ: 46x46x1250 мм
Вес: 200 г

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина46 мм
  • Ширина46 мм
  • Высота125 мм
  • Вес0,20 кг
С этим товаром покупают
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
4

Опора Нивель

Опора БруклинНастоящее фото товара Опора Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
8

Опора Бруклин

Опора бэйНастоящее фото товара Опора бэй, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
8

Опора бэй

Опора rueriНастоящее фото товара Опора rueri, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
14

Опора rueri

Опора OurinНастоящее фото товара Опора Ourin, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
11

Опора Ourin

Опора РенеНастоящее фото товара Опора Рене, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
14

Опора Рене

Опора LawanНастоящее фото товара Опора Lawan, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
15

Опора Lawan

Другие товары из разделаопоры для столов
Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
8

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
17

Опора Нантер 2

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Опора Безье

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Опора AlagoНастоящее фото товара Опора Alago, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
2

Опора Alago