Товар в корзине. Перейти
Опора вейзер - фото 1Опора вейзер - фото 2Опора вейзер - фото 3Опора вейзер - фото 4Опора вейзер - фото 5Опора вейзер - фото 6Опора вейзер - фото 7Опора вейзер - фото 8Опора вейзер - фото 9Опора вейзер - фото 10Опора вейзер - фото 11

Опора вейзер

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Рене
Опора Рене
Следующий Опора Kulai
Опора Рене

Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для кровати
Назначение: для тумбы
Назначение: для кресла
Высота, мм: 200
Размер верхнего сечения, мм: 40х40
Размер нижнего сечения, мм: 40х30
ДxШxВ: 40x40x200 мм
Вес: 200 г

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина40 мм
  • Ширина40 мм
  • Высота200 мм
  • Вес0,20 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
8

Опора Нантер

Опора AlagoНастоящее фото товара Опора Alago, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
2

Опора Alago

Опора rueriНастоящее фото товара Опора rueri, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
14

Опора rueri

Опора nastiНастоящее фото товара Опора nasti, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
15

Опора nasti

Опора ЛейквудНастоящее фото товара Опора Лейквуд, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
11

Опора Лейквуд

Опора ДаммамНастоящее фото товара Опора Даммам, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
8

Опора Даммам

Опора ТрейсиНастоящее фото товара Опора Трейси, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Опора Трейси

Другие товары из разделаопоры для столов
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
4

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
17

Опора Нантер 2

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Опора Безье

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Опора inhasНастоящее фото товара Опора inhas, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
7

Опора inhas