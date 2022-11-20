Ортопедическое кресло Турин
37600 ₽
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Такие модели кресел используют для длительной работы за компьютером. Изделие восстанавливает функции позвоночника и поддерживает его в правильном положении. Укрепление мышц, нормализация работы внутренних органов и улучшение кровообращения происходит на протяжении всего срока пребывания в кресле.
Кресло спроектировано специально для исправления осанки, поэтому у людей страдающих болями в спине, на протяжении нескольких дней (2-4) могут наблюдаться неприятные ощущения, пока мышцы спины не привыкнут к правильному положению.