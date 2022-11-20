Фотография Ортопедическое кресло Турин от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Ортопедическое кресло Турин

4.8
Оптовая цена
от 37 600 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ортопедическое кресло Турин
Ортопедическое кресло Турин
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Ортопедическое кресло Турин

4.8
37600 ₽
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Характеристики товара

Описание

Такие модели кресел используют для длительной работы за компьютером. Изделие восстанавливает функции позвоночника и поддерживает его в правильном положении. Укрепление мышц, нормализация работы внутренних органов и улучшение кровообращения происходит на протяжении всего срока пребывания в кресле.
Кресло спроектировано специально для исправления осанки, поэтому у людей страдающих болями в спине, на протяжении нескольких дней (2-4) могут наблюдаться неприятные ощущения, пока мышцы спины не привыкнут к правильному положению.

  • эффективно расслабляет позвоночник и шею
  • особая конструкция спинки вытягивает позвоночник
  • комфортное пребывание на протяжении всего дня
  • массажный эффект
  • изготовлено только из безопасных и экологических материалов
  • вес пользователя до 120 кг.
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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1110/1180 мм
  • Высота до сиденья430/500 мм
  • Цветчерный
  • Глубина500 мм

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