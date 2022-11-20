Фотография Ортопедическое кресло Victory от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ортопедическое кресло Victory

4.6
Оптовая цена
от 33 400 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ортопедическое кресло Victory
Ортопедическое кресло Victory
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Ортопедическое кресло Victory

4.6
33400 ₽
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Характеристики товара

Описание

К сожалению, современный человек слишком много времени проводит в неудобном положении за компьютером. Удобное ортопедическое кресло, которое позволит человеку расслабиться даже в положении сидя.
Конструкция необычная, но в тоже время очень удобная, поэтому владелец сразу сможет ощутить комфорт и желание работать.

Ортопедическое кресло оснащено различными функциями, которые позволяют отрегулировать рабочее место в соответствии со своими потребностями.

  • новое поколение ортопедических кресел
  • комфортное пребывание на протяжении всего дня
  • выполнено из экологических материалов
  • продуманная до мельчайших деталей конструкция
  • повышенная эргономичность
  • вес пользователя до 120 кг.
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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1110/1260 мм
  • Высота до сиденья430/500 мм
  • Цветчерный
  • Глубина460 мм

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