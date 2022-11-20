Ортопедическое кресло Victory
33400 ₽
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К сожалению, современный человек слишком много времени проводит в неудобном положении за компьютером. Удобное ортопедическое кресло, которое позволит человеку расслабиться даже в положении сидя.
Конструкция необычная, но в тоже время очень удобная, поэтому владелец сразу сможет ощутить комфорт и желание работать.
Ортопедическое кресло оснащено различными функциями, которые позволяют отрегулировать рабочее место в соответствии со своими потребностями.