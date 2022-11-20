Характеристики товара
Описание
Благодаря легкости в уходе, низкой цене и удобстве в транспортировке, отельеры отдают предпочтение именно кроватям Венеция.С помощью двух оснований можно с легкостью сделать номер как на два раздельных спальных места, так и на одно двуспальное. Достаточно только сдвинуть/раздвинуть. Для удобства на кроватных основаниях есть колесные опоры и специальная ручка для транспортировки. Поэтому такие основания легко сможет передвинуть любой сотрудник отеля.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина1900 мм
- Страна изготовленияРоссия