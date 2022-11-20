Оттоманка ALEX, латте

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Оттоманка ALEX, бирюзовый

Характеристики товара

Описание

Оттоманка — обязательный атрибут всех современных дизайнерских интерьеров. Это довольно функциональный предмет, который пригодится как в качестве небольшого удобного табурета, так и в качестве подставки для ног. Снять напряжение после сложного рабочего дня можно с помощью оттоманки, которая станет настоящим спутником вашего комфорта.

Оттоманку Alex можно приобрести отдельно, а также в комплекте с креслом Alex, выполненном в той же цветовой гамме нежной пудры. Ножки изготовлены из прочного металла с уплотнителями, которые добавляют устойчивости и защищают пол от потертостей и износа. Обивка — нежный и мягкий велюр, который всегда смотрится органично, подчеркивая стильный дизайн помещения.

Материал: металл, фанера, пенополиуретан, велюр
Цвет: латте с чёрными ножками
Максимальная нагрузка: 80кг
Размеры, см:
Ш48 х Г40 х В37
Вес:3,4кг
Максимальная нагрузка: 80кг

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Основные характеристики

  • Высота370 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, черный

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