Характеристики товара
Описание
Красота природы неоспорима. Вот почему ковер SHAHI обладает удивительным магнетизмом. Выполнен в мягких красках, с аутентичным этническим узором, он притягивает взгляд своим нежным благородством. Этот ковер соткан из натуральной шерсти. Его фактура бережно сохраняет для вас тепло и дарит самые приятные тактильные ощущения. Естественные цвета, полученные за счёт растительных красителей, приятны глазу. А ручная работа непревзойдённых пакистанских мастеров обеспечивает прочность изделий, их высочайшее качество и изысканный внешний вид. Рисунок ковра SHAHI 一 мотивы Древа жизни. Этот древний символ означает долголетие, изобилие и рай на Земле. В интерьер такой узор привнесёт гармонию, лёгкость и праздничность. Ковер SHAHI подарят вашему дому атмосферу исконной природной силы.
Основные характеристики
- Высота10 мм
- Ширина2430 мм
- Длина3440 мм
- Плотность180000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт