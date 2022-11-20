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Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 1Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 2Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 3Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 4Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 5Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 6Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 7Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 8Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 9Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 10Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI» - фото 11

Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI»

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Характеристики товара

Описание

Красота природы неоспорима. Вот почему ковер SHAHI обладает удивительным магнетизмом. Выполнен в мягких красках, с аутентичным этническим узором, он притягивает взгляд своим нежным благородством. Этот ковер соткан из натуральной шерсти. Его фактура бережно сохраняет для вас тепло и дарит самые приятные тактильные ощущения. Естественные цвета, полученные за счёт растительных красителей, приятны глазу. А ручная работа непревзойдённых пакистанских мастеров обеспечивает прочность изделий, их высочайшее качество и изысканный внешний вид. Рисунок ковра SHAHI 一 мотивы Древа жизни. Этот древний символ означает долголетие, изобилие и рай на Земле. В интерьер такой узор привнесёт гармонию, лёгкость и праздничность. Ковер SHAHI подарят вашему дому атмосферу исконной природной силы.

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Основные характеристики

  • Высота10 мм
  • Ширина2430 мм
  • Длина3440 мм
  • Плотность180000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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