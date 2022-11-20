Характеристики товара
Описание
Ковер SHAHI FINE – голос природы в вашем интерьере. Это полностью натуральный ковер ручной работы из Пакистана. В каждом его узелке – непревзойдённое мастерство и природная сила, перед которой не устоять. Ковер соткан из 100% шерсти. Его фактура сообщит интерьеру надёжность, прочность и тепло. Окрашен он исключительно растительными красителями. Поэтому даже сияющее буйство красок выглядит естественно, наполняя дом ощущением цветущего сада. В рисунках использованы мотивы Древа жизни. Древние символы, появляющиеся как в библейских сценах, так и в восточных традициях, олицетворяют долголетие, изобилие и повествуют о рае на Земле. В дизайне этого ковра Древо жизни – высокий кипарис, повторённый несколько раз и окружённый мириадами цветов. Изделие создано полностью ручным способом. От скручивания нити до окрашивания пряжи, всё делается руками, и потому результат выглядит таким филигранным. На ощупь же этот ковер плотный, с коротким упругим ворсом, дарящим комфорт. Ковер SHAHI FINE станет в вашем доме манифестом натуральности, качества и красоты.
Основные характеристики
- Высота4 мм
- Ширина1670 мм
- Длина2430 мм
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт