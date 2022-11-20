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Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 1Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 2Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 3Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 4Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 5Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 6Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 7Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 8Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 9Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 10Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE» - фото 11

Пакистанский ковёр шерстяной «SHAHI FINE»

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Характеристики товара

Описание

Ковер SHAHI FINE – голос природы в вашем интерьере. Это полностью натуральный ковер ручной работы из Пакистана. В каждом его узелке – непревзойдённое мастерство и природная сила, перед которой не устоять. Ковер соткан из 100% шерсти. Его фактура сообщит интерьеру надёжность, прочность и тепло. Окрашен он исключительно растительными красителями. Поэтому даже сияющее буйство красок выглядит естественно, наполняя дом ощущением цветущего сада. В рисунках использованы мотивы Древа жизни. Древние символы, появляющиеся как в библейских сценах, так и в восточных традициях, олицетворяют долголетие, изобилие и повествуют о рае на Земле. В дизайне этого ковра Древо жизни – высокий кипарис, повторённый несколько раз и окружённый мириадами цветов. Изделие создано полностью ручным способом. От скручивания нити до окрашивания пряжи, всё делается руками, и потому результат выглядит таким филигранным. На ощупь же этот ковер плотный, с коротким упругим ворсом, дарящим комфорт. Ковер SHAHI FINE станет в вашем доме манифестом натуральности, качества и красоты.

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Основные характеристики

  • Высота4 мм
  • Ширина1670 мм
  • Длина2430 мм

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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