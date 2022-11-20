Характеристики товара
Описание
Идти в ногу с модой или остаться верным традициям? Реализуйте и то, и другое в вашем интерьере! SHAWL KANDI – ковер для современных людей, ценящих связь с корнями. Это традиционные узоры в необычных актуальных цветах. И надёжная, плотная шерсть, которая выглядит так легко! Ваш интерьер станет таким, каким вы хотите его видеть: тёплым и стильным, излучающим уверенность и комфорт. Бирюзовые, терракотовые, жемчужные тона впишутся в любую обстановку. А рисунки этого этнического ковра можно читать как книгу. В них зашифрованы солнце, небо, земля и вода – всё, что символизирует жизнь. Так что ковер SHAWL KANDI не только украсит комнату, но и наполнит её историей, которую захочется рассказать друзьям. Ковер SHAWL KANDI подарит вам чувство крепкого и современного дома.
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина2470 мм
- Длина3390 мм
- Плотность180000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт