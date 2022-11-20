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Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 1Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 2Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 3Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 4Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 5Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 6Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 7Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 8Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 9Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 10Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI» - фото 11

Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI»

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Характеристики товара

Описание

Идти в ногу с модой или остаться верным традициям? Реализуйте и то, и другое в вашем интерьере! SHAWL KANDI – ковер для современных людей, ценящих связь с корнями. Это традиционные узоры в необычных актуальных цветах. И надёжная, плотная шерсть, которая выглядит так легко! Ваш интерьер станет таким, каким вы хотите его видеть: тёплым и стильным, излучающим уверенность и комфорт. Бирюзовые, терракотовые, жемчужные тона впишутся в любую обстановку. А рисунки этого этнического ковра можно читать как книгу. В них зашифрованы солнце, небо, земля и вода – всё, что символизирует жизнь. Так что ковер SHAWL KANDI не только украсит комнату, но и наполнит её историей, которую захочется рассказать друзьям. Ковер SHAWL KANDI подарит вам чувство крепкого и современного дома.

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина2470 мм
  • Длина3390 мм
  • Плотность180000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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