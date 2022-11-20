Характеристики товара
Описание
Окружите себя гармонией. Ковер WAZIR – для тех, кто ценит домашний очаг даже в шуме современности. Это ковер ручной работы из Пакистана. Их традиционные узоры помогут привести пространство в идеальный порядок, выстроить невидимую заслонку между вашим интерьером и внешней суетой. Чтобы, входя в дом, вы ощущали покой и ясность. Естественные цвета созданы природными красителями. Они вольются в любую палитру и дадут долгожданный отдых глазам. А фактура чистой шерсти согреет, подарит тактильный комфорт и чувство основательности. Ковер WAZIR идеально впишется в интерьер гостиной или рабочего кабинета, в каком бы стиле он ни был сделан. Ковер WAZIR станут источником душевной и физической гармонии в доме.
Основные характеристики
- Высота4 мм
- Ширина1700 мм
- Длина2360 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт