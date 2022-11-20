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Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 1Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 2Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 3Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 4Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 5Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 6Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 7Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 8Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 9Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 10Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE - фото 11

Пакистанский ковёр шерстяной «WAZIR» ROSE

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Характеристики товара

Описание

Окружите себя гармонией. Ковер WAZIR – для тех, кто ценит домашний очаг даже в шуме современности. Это ковер ручной работы из Пакистана. Их традиционные узоры помогут привести пространство в идеальный порядок, выстроить невидимую заслонку между вашим интерьером и внешней суетой. Чтобы, входя в дом, вы ощущали покой и ясность. Естественные цвета созданы природными красителями. Они вольются в любую палитру и дадут долгожданный отдых глазам. А фактура чистой шерсти согреет, подарит тактильный комфорт и чувство основательности. Ковер WAZIR идеально впишется в интерьер гостиной или рабочего кабинета, в каком бы стиле он ни был сделан. Ковер WAZIR станут источником душевной и физической гармонии в доме.

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Основные характеристики

  • Высота4 мм
  • Ширина1700 мм
  • Длина2360 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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