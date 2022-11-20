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Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 1Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 2Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 3Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 4Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 5Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 6Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 7Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 8Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 9Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN» - фото 10

Пакистанский ковёр шерстяной «ZIEGLER FARHAN»

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Характеристики товара

Описание

Благородство в каждом сантиметре. Ковер ZIEGLER FARHAN воплощает традиции восточного ковроткачества. Это изделие стало настоящей легендой в мире дизайна благодаря изяществу восточного узора, соединённому с лёгкой «европейской» гаммой. И вот они перед вами!

Ковер ZIEGLER FARHAN ткётся вручную лучшими из пакистанских мастеров. Для пряжи используют чистую шерсть тонкорунных овец 一 самую нежную и прочную. Нити красят растительными красителями. Именно они передают коврам многогранные и естественные природные оттенки.

Орнамент же вторит очертаниям цветов. Эти узоры пронизаны ощущением гармонии и спокойствия. Благодаря ручному ткачеству и таланту мастеров, ковер ZIEGLER FARHAN ничем не уступает своим далёким предкам. В ваш интерьер он принесет ощущение ценности, дух традиций и благородную красоту.

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Основные характеристики

  • Высота10 мм
  • Ширина3380 мм
  • Длина4440 мм
  • Плотность160000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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