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Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 1Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 2Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 3Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 4Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 5Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 6Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 7Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 8Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 9Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной - фото 10

Пакистанский ковёр «ZIEGLER FARHAN» шерстяной

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Характеристики товара

Описание

Благородство в каждом сантиметре. Ковер ZIEGLER FARHAN воплощает традиции восточного ковроткачества. Это изделие стало настоящей легендой в мире дизайна благодаря изяществу восточного узора, соединённому с лёгкой «европейской» гаммой. И вот они перед вами!

Ковер ZIEGLER FARHAN ткётся вручную лучшими из пакистанских мастеров. Для пряжи используют чистую шерсть тонкорунных овец 一 самую нежную и прочную. Нити красят растительными красителями. Именно они передают ковру многогранные и естественные природные оттенки.

Орнамент же вторит очертаниям цветов. Эти узоры пронизаны ощущением гармонии и спокойствия. Благодаря ручному ткачеству и таланту мастеров, ковер ZIEGLER FARHAN ничем не уступает своим далёким предкам. В ваш интерьер он принесет ощущение ценности, дух традиций и благородную красоту.

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Основные характеристики

  • Высота10 мм
  • Ширина2040 мм
  • Длина2480 мм
  • Плотность160000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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