Характеристики товара
Описание
Благородство в каждом сантиметре. Ковер ZIEGLER FARHAN воплощает традиции восточного ковроткачества. Это изделие стало настоящей легендой в мире дизайна благодаря изяществу восточного узора, соединённому с лёгкой «европейской» гаммой. И вот они перед вами!
Ковер ZIEGLER FARHAN ткётся вручную лучшими из пакистанских мастеров. Для пряжи используют чистую шерсть тонкорунных овец 一 самую нежную и прочную. Нити красят растительными красителями. Именно они передают ковру многогранные и естественные природные оттенки.
Орнамент же вторит очертаниям цветов. Эти узоры пронизаны ощущением гармонии и спокойствия. Благодаря ручному ткачеству и таланту мастеров, ковер ZIEGLER FARHAN ничем не уступает своим далёким предкам. В ваш интерьер он принесет ощущение ценности, дух традиций и благородную красоту.
Основные характеристики
- Высота10 мм
- Ширина2040 мм
- Длина2480 мм
- Плотность160000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт