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Пальма из ротанга, 1500 мм - фото 1

Пальма из ротанга, 1500 мм

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина650 мм

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