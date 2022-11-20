Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина600 мм
- Длина650 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Статуэтка Ананас, 31 см
Статуэтка Воздушная собака, фуксия
Статуэтка Воздушная собака, синяя
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Статуэтка Бульдоги Любовники
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Кашпо Шилонг матовое антрацит
Кашпо Шилонг матовое оранжевое