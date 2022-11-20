Товар в корзине. Перейти
Пальма из ротанга, 1800 мм - фото 1

Пальма из ротанга, 1800 мм

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1500 мм
Следующий Статуэтка Хакан
Пальма из ротанга, 1500 мм

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина630 мм
  • Длина910 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Статуэтка Хакан, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
12

Статуэтка Хакан

Статуэтка Плетеный кактусНастоящее фото товара Статуэтка Плетеный кактус, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена
8

Статуэтка Плетеный кактус

Статуэтка Ананас, 30 смНастоящее фото товара Статуэтка Ананас, 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
12

Статуэтка Ананас, 30 см

Статуэтка Ананас, 31 смНастоящее фото товара Статуэтка Ананас, 31 см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
8

Статуэтка Ананас, 31 см

Статуэтка Воздушная собака, фуксияНастоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена
12

Статуэтка Воздушная собака, фуксия

Статуэтка Воздушная собака, синяяНастоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена
7

Статуэтка Воздушная собака, синяя

Аксессуар Телескоп Эйхгольца МорскойНастоящее фото товара Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской, произведённого компанией ChiedoCover
от202 690
Оптовая цена
5

Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской

Аксессуар Телескоп Эйхгольца БиктонНастоящее фото товара Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон, произведённого компанией ChiedoCover
от202 690
Оптовая цена
11

Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон

Статуэтка Золотой дискНастоящее фото товара Статуэтка Золотой диск, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
Оптовая цена
7

Статуэтка Золотой диск

Статуэтка Бульдоги ЛюбовникиНастоящее фото товара Статуэтка Бульдоги Любовники, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
5

Статуэтка Бульдоги Любовники

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Настоящее фото товара Игра Крестики Нолики, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
14

Игра Крестики Нолики, черная

Настоящее фото товара Игра Крестики Нолики, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
5

Игра Крестики Нолики, белая

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебрянаяНастоящее фото товара Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная, произведённого компанией ChiedoCover
от59 690
Оптовая цена
6

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотаяНастоящее фото товара Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от59 690
Оптовая цена
12

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая

Настоящее фото товара Статуэтка Балтиморский корабль, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
5

Статуэтка Балтиморский корабль

Настольная лампа Ананас, желтаяНастоящее фото товара Настольная лампа Ананас, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена
8

Настольная лампа Ананас, желтая

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
9

Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70

Композиция ромашка ТардеНастоящее фото товара Композиция ромашка Тарде, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Композиция ромашка Тарде

Фитостойка Вилен папоротник МеридаНастоящее фото товара Фитостойка Вилен папоротник Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена
14

Фитостойка Вилен папоротник Мерида

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цветНастоящее фото товара Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет, произведённого компанией ChiedoCover
47 790
Оптовая цена
10

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет

Фитостойка Порто эвкалиптНастоящее фото товара Фитостойка Порто эвкалипт, произведённого компанией ChiedoCover
25 790
Оптовая цена
12

Фитостойка Порто эвкалипт

Цветочница Филигран малая, диаметр 600 ммНастоящее фото товара Цветочница Филигран малая, диаметр 600 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена
5

Цветочница Филигран малая, диаметр 600 мм

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
5

Кашпо Шилонг матовое фиолетовое