Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Ширина630 мм
- Длина910 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Статуэтка Ананас, 31 см
Статуэтка Воздушная собака, фуксия
Статуэтка Воздушная собака, синяя
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Статуэтка Бульдоги Любовники
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70
Композиция ромашка Тарде
Фитостойка Вилен папоротник Мерида
Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет
Фитостойка Порто эвкалипт
Цветочница Филигран малая, диаметр 600 мм
Кашпо Шилонг матовое фиолетовое