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Панно Два попугая - фото 1Панно Два попугая - фото 2

Панно Два попугая

Артикул: CH-049-555
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Высота920 мм
  • Цветрозовый, фиолетовый

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