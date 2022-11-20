Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Высота600 мм
- Материалткань
Панно Два попугая
Панно из бисера Бабочки
Панно Глаза
Панно из бисера Ананас
Панно из бисера Радуга
Панно из бисера Губы
Панно из бисера Букет
Панно из бисера Таблетки
Панно из бисера Weed
Панно из бисера Мороженное
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Стойка драцена Олдер
Композиция Корто, Оленьи рога
Стойка Сет Лаванда Нуар
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Чесс 30
Кашпо Фиалка Бурга F
Цветочница Филигран малая, диаметр 600 мм
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден