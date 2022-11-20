Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Высота550 мм
- Материалткань
Панно Два попугая
Панно из бисера Бабочки
Панно Глаза
Панно из бисера Ананас
Панно из бисера Банан
Панно из бисера Радуга
Панно из бисера Губы
Панно из бисера Таблетки
Панно из бисера Weed
Панно из бисера Мороженное
Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый
Фитостойка Луара эвкалипт
Фитополотно Осока Сенди 50
Фитополотно Осока Бронко
Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень
Кашпо Эвкалипт Нури
Цветочница парковая Квадро
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден