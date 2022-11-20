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Панно из бисера Губы - фото 1

Панно из бисера Губы

Артикул: CH-049-561
14 оценок
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Панно из бисера Радуга

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалткань

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