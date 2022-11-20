Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина850 мм
- Высота1000 мм
- Материалткань
Панно Два попугая
Панно из бисера Бабочки
Панно Глаза
Панно из бисера Ананас
Панно из бисера Банан
Панно из бисера Радуга
Панно из бисера Букет
Панно из бисера Таблетки
Панно из бисера Weed
Панно из бисера Мороженное
Кашпо classic 35, снежно-белый
Стойка Личи Чарисса Модуль Q
Стойка Личи Чарисса Q Модуль
Фитостойка композиция яблоко Гифу
Вазон Аксарка, высокий 810
Вазон для цветов Хай-тек, квадро
Кашпо Шилонг матовое оранжевое
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден