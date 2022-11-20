Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Высота600 мм
- Материалткань
Панно Два попугая
Панно из бисера Бабочки
Панно Глаза
Панно из бисера Ананас
Панно из бисера Банан
Панно из бисера Радуга
Панно из бисера Губы
Панно из бисера Букет
Панно из бисера Weed
Панно из бисера Мороженное
Деревянный вазон 2
Стойка драцена Олдер W
Стойка драцена Олдер
Фитостойка Вилен Свит грас Тиро
Фитостойка Порто папоротник Гуар
Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт
Кашпо Прованс квадратное (туборг)
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден