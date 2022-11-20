Характеристики товара
Описание
Объем: 220 мл
Материал: фарфор
Объем: 220 мл
Материал: фарфор
Кружка Ресторан
Кружка Афродита
Кружка 230 мл Royal White 6, 48
Кружка 235 мл Royal White 6, 48
Кружка 284 мл Royal White 6, 48
Кружка 310 мл Royal White 6, 48
Кружка 330 мл Royal White 6, 36
Кружка 340 мл Royal White 6, 36
Кружка 340 мл Royal White 6, 48
Кружка 355 мл Royal White 6, 48
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1223
Подстолье металлическое 1044
Стол обеденный Шанель
Стол обеденный Киллен
Диван Дели
Тахта Джуниор
Стул Бон экокожа, коричневый
Блюдце Проотель
Блюдце квадратное Проотель
Блюдце Паула D12
Блюдце Паула D13
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7