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Пара чайная Голубка 220 - фото 1

Пара чайная Голубка 220

15 оценок
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Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Пара чайная Голубка 220 - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Объем: 220 мл

Материал: фарфор

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияБеларусь

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