Характеристики товара
Описание
Объем: 220 мл
Материал: фарфор
Основные характеристики
- Страна изготовленияБеларусь
Объем: 220 мл
Материал: фарфор
Кружка Ресторан
Кружка Афродита
Кружка 230 мл Royal White 6, 48
Кружка 235 мл Royal White 6, 48
Кружка 284 мл Royal White 6, 48
Кружка 310 мл Royal White 6, 48
Кружка 330 мл Royal White 6, 36
Кружка 340 мл Royal White 6, 36
Кружка 340 мл Royal White 6, 48
Кружка 355 мл Royal White 6, 48
Подстолье из нержавеющей стали 1001
Подстолье из нержавеющей стали 1201
Табурет Tulip
Стул Caren II
Спот (поворотный) Винон
Люстра CL Грета Хром
Люстра подвесная Ровена белая
Стол обеденный Кокели
Банкетка Элегия
Блюдце Проотель
Блюдце квадратное Проотель
Блюдце Паула D12
Блюдце Паула D13
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7