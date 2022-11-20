Характеристики товара
Описание
Диаметр: 62/120 мм
Объем: 90 мл
Материал: фарфор
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай
Диаметр: 62/120 мм
Объем: 90 мл
Материал: фарфор
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72
Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
Зажим белый
Тарелка мелкая Голубка D17.5
Фуршетная юбка 01, шоколадная
Стул Signal august velvet, серый
Стул барный Haris серый
Стул Signal august velvet, зеленый
Люстра Atlanta
Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800
Стул Атлас МН
Подстолье Блин №1
Блюдце Проотель
Блюдце квадратное Проотель
Блюдце Паула D12
Блюдце Паула D13
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7